Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Партия Макрона сменила название

France Info: партия президента Франции Макрона LREM сменила название на «Ренессанс»
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/ Globallookpress.com

Партия президента Франции Эммануэля Макрона сменила название с «Республика на марше» (LREM) на «Ренессанс». Об этом сообщило радио France Info.

Соответствующее решение было принято 87 процентами участников на конгрессе партии. Также предполагается смена статуса партии. Ранее она считалась «транспартийным» политическим движением, не относившим себя ни к правым, ни к левым.

Теперь «Ренессанс» станет классической партией, ее участники должны будут платить обязательные взносы и не смогут состояться в других политических формированиях.

«Избирателям важно, чтобы ваши решения были эффективными и справедливыми, строят ли они будущее, защищают ли, являются ли реалистичными. Остальное вторично. Единство и движение вперед - вот курс, который я хочу задать сегодня вечером», — заявил Макрон.

Президент Франции вместе со сменой статуса партии стал ее почетным председателем.

19 июня во Франции завершился второй тур парламентских выборов. По итогам голосования простое большинство (но не абсолютное) в Национальном собрании страны получила коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе». Второе место занял «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, третье — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Херсоне заявили о ликвидации группы вооруженных диверсантов
Украинский военный заявил о потерях ВСУ в Донбассе
Партия Макрона сменила название
В США заявили о приближении страны к катастрофе
Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября
В США назвали большую проблему для ВСУ
В Армении рассказали о жертвах среди мирных жителей из-за обстрелов Азербайджана
Итальянский генерал предрек украинским войскам сложности после контрнаступления
Россиянам рассказали об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Эрдоган заявил о стремлении Турции вступить в ШОС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.