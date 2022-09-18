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Российские следователи зафиксируют очередные факты обстрелов Донецка и Кременной

СК России зафиксирует и расследует очередные факты обстрелов ВСУ Донецка и Кременной

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Следственный комитет России зафиксирует и расследует очередные факты обстрелов Донецка и населенного пункта Кременная со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по предварительным данным, в Донецке погибли четыре человека, ранения получили восемь мирных жителей, и еще один в Кременной. Получили повреждения административные здания.

«Следственный комитет даст правовую оценку указанным фактам», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что семь человек погибли, еще 17 получили ранения различной степени тяжести за последние сутки в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Украины.

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Марина Совина
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