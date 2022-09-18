Врач предупредил курильщиков о серьезных последствиях их вредной привычки

Семейный врач Шишкин заявил, что курение ведет к порокам развития у будущих детей

Семейный врач Валентин Шишкин в беседе с Ura.ru рассказал о серьезных последствиях, которые ожидают курильщиков. Он предупредил людей с данной вредной привычкой о том, что у них постепенно повреждается генетический материал, что, в свою очередь, ведет к грубым порокам развития у их будущих детей.

«Влияние вредных привычек на клетки организма можно обобщить как воздействие клеточных ядов на метаболизм клеток. Они изменяют их генетику. Наиболее подвержены этому влиянию те, что активно делятся. В частности, мужские половые клетки, то есть сперматозоиды. Они очень активно обновляются. Благодаря этому обеспечивается адаптация будущих поколений к изменяющимся условиям внешней среды», — заявил специалист.

Он пояснил, что в том случае, если во внешние условия входят яды, это приводит к повреждению генетического материала и, как следствие, нарушению программирования белков у будущего ребенка. Из-за этого в момент роста плода может начаться развитие дефектов, добавил Шишкин.

Сравнивая последствия курения для женщин и мужчин медик отметил, что риск для женщин гораздо более велик, поскольку конечное число половых клеток у них закладывается еще во внутриутробном периоде, потому в какой бы период своей жизни девушка не курила, это очень серьезно влияет на ее будущее потомство. У мужчин же повреждение генетического материала из-за курения обратимо, подчеркнул он. Шишкин посоветовал имеющим данную вредную привычку мужчинам перестать курить за пол года до того, как они соберутся заводить детей.

Ранее врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян предупредила, что курение кальянов грозит инфекционными заболеваниями, в частности туберкулезом.