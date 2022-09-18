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«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 1:0 в матче РПЛ, гол забил Александр Соболев

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 35-й минуте гол забил нападающий Александр Соболев.

Таким образом, после десяти матчей красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Железнодорожники» занимают 12-е место, имея в активе девять очков.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» 2 октября, «Локомотив» днем ранее примет екатеринбургский «Урал».

Анастасия Борисова
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