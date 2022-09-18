Последствия землетрясения на Тайване попали на видео

В сети появились видео от очевидцев с последствиями землетрясения на Тайване

Последствия сильного землетрясения в восточной части Тайваня попали на видео. Записи публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах, появившихся в сети, видно, как сильно раскачиваются поезда и как люди пытаются спрятаться от стихии на перроне. В некоторых частях острова рухнули дома. На месте работают спасатели.

Центральное информационное агентство острова сообщает, что на Тайване произошла серия землетрясений. В итоге оказались повреждены некоторые здания, часть из которых рухнула. На данный момент информации о жертвах нет. При этом отметается, что на острове сбавился трехэтажный дом, в котором был круглосуточный магазин 7-Eleven. В здании могли быть заблокированы четыре человека.

О том, что в восточной части Тайваня произошло землетрясение, стало известно ранее в воскресенье, 18 сентября. Его магнитуду оценили в 7,2. Уточнялось, что эпицентр подземных толчков находится в районе Юйцзин, а очаг залегает на глубину около 10 километров.