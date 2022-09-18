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Раненный под Херсоном итальянский журналист вернулся на родину

Подорвавшийся на мине под Херсоном журналист Маттиа Сорби вернулся в Италию

Фото: РИА Новости

Подорвавшийся на мине в Херсонской области итальянский журналист Маттиа Сорби вернулся в Италию и находится в медицинском учреждении в Милане, пишет газета La Repubblica.

Как уточнил представитель СМИ, его состояние значительно улучшилось. «Я нахожусь в больнице Нигуарда, мне намного лучше. После ранения у меня было 15 осколков в левой ноге и животе, украинские врачи извлекли их после 11-часовой операции в контролируемом Россией госпитале в Херсоне», — подчеркнул он.

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Журналист добавил, что будет лежать в больнице некоторое время, затем начнется период реабилитации.

Ранее сообщалось, что Маттиа Сорби прошел лечение в больнице в Крыму и собирается вернуться на родину.

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Марина Совина
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