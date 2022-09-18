В лунном грунте обнаружили свидетельства вулканической деятельности

Китайские ученые изучили лунный грунт и нашли свидетельства вулканической деятельности

Группа ученых из Китая, которая изучала образцы лунного грунта, нашла свидетельства вулканической деятельности, сообщается в пресс-релизе Национального центра космической науки (NSSC) при Академии наук Китая, передает ТАСС.

Исследователи обнаружили в доставленных на Землю аппаратом «Чанъэ-5» образцах нескольких слоев вулканической лавы, которая когда-то затопила тот район, откуда они были взяты. Ученые подтвердили наличие в образцах урана, тория и калия. Согласно результатам их исследования, в месте посадки аппарата произошло не менее четырех магматических извержений.

В июне сообщалось, что китайские ученые из Национальной астрономической обсерватории КАН в Пекине изучили концентрацию воды в верхних слоях лунного грунта. Согласно результатам исследования, большая часть влаги поступает именно из недр спутника, а не заносится солнечным ветром, как считалось ранее.