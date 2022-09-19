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Британка рассказала о попытке избавиться от беженцев с Украины

Жительница Британии Лиза Рейнес рассказала о попытке избавиться от беженцев с Украины

Фото: Jon Nazca / Reuters

Жительница Великобритании Лиза Рейнес рассказала о попытке избавиться от беженцев с Украины, которых приютила в своем доме в Стокпорте. Об этом сообщает Daily Record.

Британка рассказала, что поселила у себя семью из четырех человек, ожидая, что гости будут жить у нее не больше полугода. Однако пребывание беженцев в ее доме затянулось.

По ее словам, правительство перестало выплачивать переселенцам пособие. Теперь Рейнес пытается найти новое жилье для украинской семьи.

«Ни мы, ни они не можем нормально расслабиться. У нас недопонимания по поводу еды, мы готовим два раза. (…) У всех разные потребности в питании, поэтому нам довольно сложно, а вода в нашей душевой постоянно расходуется», — сказала она.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины столкнулись с тяжелыми жилищными условиями в Британии. По данным The Independent, из-за несогласия некоторых арендодателей на проживание большого количества человек украинцам приходится покидать дома своих родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти. Кроме того, тысячи украинцев вынуждены занимать жилые помещениям, рассчитанные на одного человека.

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Марина Совина
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