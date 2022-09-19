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Байден высказался об участии в выборах в 2024 году

Джо Байден заявил, что не принял окончательного решения об участии в выборах в 2024 году

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что пока не принял окончательного решения об участии в выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

При этом действующий глава Белого дома отметил, что намерение баллотироваться у него есть. «Является ли это твердым решением? Это еще предстоит выяснить», — сказал он. Байден выразил мнение, что в настоящий момент рано говорить об этом.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео допустил участие в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Он отметил, что будет баллотироваться от республиканцев, даже если в выборах будет участвовать экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, любое решение будет принято в начале 2023 года.

В свою очередь, бывший американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что планирует вновь баллотироваться на президентский срок в 2024 году. По словам политика, он «лидирует в опросах общественного мнения». Трамп объяснил эту тенденцию неспособностью демократов под руководством президента Джо Байденом побороть «рекордную инфляцию, заоблачные цены на газ и энергетическую зависимость от противников США».

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