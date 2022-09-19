Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Блогерша Блиновская высказалась о москвичах

Блогерша Блиновская назвала желание получить от жизни все качеством москвичей

Фото: @elena_blinovskaya

Российский автор психологических тренингов и блогерша Елена Блиновская назвала желание получить многое от жизни отличительным качеством москвичей. Свое мнение о жителях столицы она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Блиновскую попросили объяснить, чем москвичи отличаются от жителей других городов страны. «Мне кажется, что именно москвичи в отличие от жителей других российских городов хотят и стремятся взять от жизни все», — объяснила блогерша.

Блиновская сравнила Москву с другими мировыми столицами, отметив, что в российском городе лучше обстоит ситуация с сервисом и чистотой. Ей также понравилось, что за последние несколько лет в городе изменили наружную рекламу. «В целом я довольна всем, что сейчас делают с Москвой — я действительно люблю этот город», — заявила блогерша.

Ранее дочь российской актрисы Юлии Пересильд Анна назвала постоянную активность отличительным качеством москвичей. Она отметила, что для нее не важно, ощущает ли человек себя москвичом или нет, и добавила, что жители столицы активные и большинство из них живут в быстром темпе.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о предложении Кадырова провести «самомобилизацию»
Менеджер Усика описал срыв боя с Фьюри фразой «мы за ним бегать не собираемся»
В Кремле опровергли слухи о желании Кудрина уйти из Счетной палаты
Чиновник НАТО с носками «Топчу русню» объяснился
Названы последствия для стран Прибалтики от закрытия границ россиянам
Россияне бросились покупать машины в кредит
В ДНР рассказали о попытке прорыва ВСУ в Кременную
Две тысячи уголовных дел нашли в следовавшем из России в Узбекистан грузовике
В Энергодаре сообщили об ударах ВСУ вблизи Запорожской АЭС
В Польше потребовали объяснения слов Шольца о пересмотре границ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.