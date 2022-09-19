Блогерша Блиновская высказалась о москвичах

Блогерша Блиновская назвала желание получить от жизни все качеством москвичей

Российский автор психологических тренингов и блогерша Елена Блиновская назвала желание получить многое от жизни отличительным качеством москвичей. Свое мнение о жителях столицы она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Блиновскую попросили объяснить, чем москвичи отличаются от жителей других городов страны. «Мне кажется, что именно москвичи в отличие от жителей других российских городов хотят и стремятся взять от жизни все», — объяснила блогерша.

Блиновская сравнила Москву с другими мировыми столицами, отметив, что в российском городе лучше обстоит ситуация с сервисом и чистотой. Ей также понравилось, что за последние несколько лет в городе изменили наружную рекламу. «В целом я довольна всем, что сейчас делают с Москвой — я действительно люблю этот город», — заявила блогерша.

Ранее дочь российской актрисы Юлии Пересильд Анна назвала постоянную активность отличительным качеством москвичей. Она отметила, что для нее не важно, ощущает ли человек себя москвичом или нет, и добавила, что жители столицы активные и большинство из них живут в быстром темпе.