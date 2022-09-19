Популярный российский блогер совершил каминг-аут

Популярный российский блогер Евгений Калинкин совершил каминг-аут

Популярный российский блогер и автор проекта «Что бы мне поделать, только бы не почитать» Евгений Калинкин совершил каминг-аут. Ролик, в котором он признался в своей ориентации, доступен на YouTube.

«Я гей из России, и я не определяю себя исключительно через свою сексуальную ориентацию, но на протяжении всей своей жизни слышу какие-то ужасные вещи», — высказался блогер.

Позже на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) Калинкин отметил, что не желает скрывать свою ориентацию. «Я понял, что молчу и прячусь, словно преступник. Я не преступник и не хочу ни от кого прятаться. Я просто хочу, чтобы любовь победила. И любовь победит», — написал он.

Ранее в сентябре стендап-комик Александр Долгополов объявил себя небинарной персоной. Он заявил, что таким шагом выражает протест против патриархата и капитализма. Кроме того, по словам комика, он «просто устал быть мужиком».