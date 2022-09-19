В Израиле нашли погребальную пещеру с древними артефактами

В национальном парке Израиля нашли пещеру с артефактами времен Рамсеса II

Израильские археологи обнаружили единственную в своем роде погребальную пещеру, датированную временами правления древнеегипетского фараона Рамсеса II, заполненную гончарными изделиями и бронзовыми артефактами. Об открытии сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Пещера была найдена на побережье в национальном парке Пальмахим, когда экскаватор случайно повредил ее свод. В усыпальнице находились десятки керамических сосудов различных форм и размеров, в том числе чаши красного цвета, а также кастрюли, кувшины и лампы. Также археологи нашли бронзовые наконечники стрел и копий. Все артефакты относятся к временам древнеегипетского фараона, правившего Ханааном — территорией, на которой находится современный Израиль и Палестина. Рамсес II умер в 1213 году до нашей эры.

Предметы представляют собой погребальные подношения, которые, согласно верованиям, должны сопровождать умершего в его последнем путешествии в загробный мир. Исследователи также нашли один относительно хорошо сохранившийся человеческий скелет. Археологи установили вероятные места происхождения керамических сосудов, которые включают в себя Кипр, Ливан, Северную Сирию, Газу и Яффо, что свидетельствует об оживленной торговой деятельности вдоль побережья.

В настоящее время пещера повторно опечатана и находится под охраной, а специалисты разрабатывают план ее раскопок. Тем не менее за короткое время после открытия из пещеры было похищено несколько предметов.