Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Индии изнасиловали и повесили несовершеннолетних девочек из низшего сословия

Двух несовершеннолетних девочек из низшего сословия изнасиловали и повесили в Индии

Фото: Sukhomoy_Sen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В деревне Тамоли Пурва, на севере штата Уттар-Прадеш в Индии, полиция обнаружила два тела, повешенных на дереве. Жертвами оказались две сестры 15 и 17 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle (внесен в список СМИ-иноагентов решением Минюста РФ).

По данным полиции, погибших обманом заманили в поле и изнасиловали, после чего задушили их же платками. Тела повесили на дерево и оставили.

Информация о произошедшем быстро распространилась по социальным сетям, и возмущенные жители деревни устроили акцию протеста, разогнать которую удалось только полицейским. Правоохранительные органы провели тщательное расследование. Главными подозреваемыми стала группа из шести мужчин. Сейчас они ждут суда по делу об изнасиловании и убийстве.

Материалы по теме:
Запах нищеты Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Запах нищетыОни родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
29 ноября 2018
Преступление, о котором принято молчать Почему Индию захлестнула волна изнасилований
Преступление, о котором принято молчатьПочему Индию захлестнула волна изнасилований
19 июля 2014
Правда о неприкасаемых Как живут и чем занимаются низшие касты в Индии
Правда о неприкасаемыхКак живут и чем занимаются низшие касты в Индии
12 августа 2016

Deutsche Welle напоминает, что в 2014 году в районе Бадаун две несовершеннолетние девочки также были изнасилованы и повешены на дереве. Происшествие получило большую огласку. На одном из заседаний в ООН выступили за принятие немедленных мер в адрес виновных.

Далиты — «неприкасаемые» — обобщающий термин для самого низкого социального сословия в кастовой иерархии Индии. Несмотря на то что в 1950 году кастовая дискриминация была запрещена в стране на законодательном уровне, далиты ежедневно сталкиваются с притеснением, насилием и нарушением прав человека. По данным Национального бюро по расследованию преступлений Индии (NCRB), за последние несколько лет было зарегистрировано более 71 тысячи случаев издевательств над далитами.

Сильнее всего это отражается на девушках. По оценкам Национального бюро регистрации преступлений, в Индии ежедневно подвергаются насилию в среднем 87 женщин. Довольно часто мужчины обманом заманивают девушек на поля, где те обычно работают, и совершают над ними насильственные действия. В октябре 2021 года в «Журнале международных женских исследований» опубликовали статью о сексуальном насилии над женщинами-далитами. Эксперты считают, что, поскольку девушки необразованы, мужчины считают их недостойными и грязными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Камилла Магомедова
Обсудить
Последние новости
В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России
Девять человек погибли в упавшем в ущелье автобусе в Коста-Рике
В Израиле нашли погребальную пещеру с древними артефактами
Продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении закона
Момент убийства бизнесмена из Молдавии в Подмосковье попал на видео
Оценены последствия решения ЦБ по ипотеке с низким первоначальным взносом
Голландская принцесса стала целью марокканской мафии
Посольство России в Канаде потребовало от властей усилить безопасность
В Харьковской области заявили о готовящихся провокациях Украины
В ООН заявили о сложностях с решением других кризисных вопросов на фоне Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.