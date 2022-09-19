В Индии изнасиловали и повесили несовершеннолетних девочек из низшего сословия

Двух несовершеннолетних девочек из низшего сословия изнасиловали и повесили в Индии

В деревне Тамоли Пурва, на севере штата Уттар-Прадеш в Индии, полиция обнаружила два тела, повешенных на дереве. Жертвами оказались две сестры 15 и 17 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle (внесен в список СМИ-иноагентов решением Минюста РФ).

По данным полиции, погибших обманом заманили в поле и изнасиловали, после чего задушили их же платками. Тела повесили на дерево и оставили.

Информация о произошедшем быстро распространилась по социальным сетям, и возмущенные жители деревни устроили акцию протеста, разогнать которую удалось только полицейским. Правоохранительные органы провели тщательное расследование. Главными подозреваемыми стала группа из шести мужчин. Сейчас они ждут суда по делу об изнасиловании и убийстве.

Deutsche Welle напоминает, что в 2014 году в районе Бадаун две несовершеннолетние девочки также были изнасилованы и повешены на дереве. Происшествие получило большую огласку. На одном из заседаний в ООН выступили за принятие немедленных мер в адрес виновных.

Далиты — «неприкасаемые» — обобщающий термин для самого низкого социального сословия в кастовой иерархии Индии. Несмотря на то что в 1950 году кастовая дискриминация была запрещена в стране на законодательном уровне, далиты ежедневно сталкиваются с притеснением, насилием и нарушением прав человека. По данным Национального бюро по расследованию преступлений Индии (NCRB), за последние несколько лет было зарегистрировано более 71 тысячи случаев издевательств над далитами.

Сильнее всего это отражается на девушках. По оценкам Национального бюро регистрации преступлений, в Индии ежедневно подвергаются насилию в среднем 87 женщин. Довольно часто мужчины обманом заманивают девушек на поля, где те обычно работают, и совершают над ними насильственные действия. В октябре 2021 года в «Журнале международных женских исследований» опубликовали статью о сексуальном насилии над женщинами-далитами. Эксперты считают, что, поскольку девушки необразованы, мужчины считают их недостойными и грязными.