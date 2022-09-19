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В России подорожали дрова и уголь

Уголь в России в августе подорожал на 22% год к году

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

В России подорожали уголь и дрова — в августе подорожание по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составило 22 и 19 процентов соответственно, свидетельствуют данные Росстата, на которые обратило внимание издание «Абзац».

В августе 2022 года стоимость тонны угля в России составляла в среднем 3,67 тысячи рублей, а в августе 2021-го — 3 тысячи. Самые высокие цены на это топливо зафиксированы в Карачаево-Черкесии (15,6 тысячи рублей за тонну), в Ханты-Мансийском автономном округе (14,6 тысячи) и в Крыму (14 тысяч).

За кубический метр дров в августе 2022-го брали в среднем 1,76 тысячи рублей, а годом ранее — 1,48 тысячи. Лидерами по уровню цен на дрова оказались Севастополь (3,31 тысячи рублей за кубический метр), Калининградская область (3,03 тысячи) и Алтайский край (2,91 тысячи).

Директор Института нового общества Василий Колташов заявил в разговоре с «Абзацем», что столь высокие цены на дрова в Севастополе можно объяснить нехваткой материала в южных регионах России. Рост стоимости дров в Калининградской области эксперт объясняет возможной блокадой со стороны ЕС.

Вместе с тем, угля в стране должно быть достаточно, так как российские поставщики не смогли преодолеть угольное эмбарго Евросоюза за счет перенаправления топлива на другие рынки. Япония и Южная Корея от поставок отказались, а отправлять уголь в Индию и Китай мешают логистические проблемы.

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Софья Ермакова
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