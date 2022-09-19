Евросоюзу предсказали «хлебный бунт»

La Stampa: Евросоюзу грозит «хлебный бунт» из-за двузначного роста цен

Резкое повышение цен на хлеб в странах Евросоюза может привести к народными волнениями и настоящим «хлебным бунтам». Об этом заявили в итальянской газете La Stampa.

В статье отмечается, что рекордные цены на хлеб в Европе, в среднем повысившиеся на 18 процентов, чреваты «всевозможными последствиями».

«Четверть государств-членов ЕС борются с проблемой, которая тесно затрагивает повседневную жизнь семей, но в действительности весь блок из 27 стран вынужден бороться с двузначным ростом цен. Избежать этой общей тенденции пока удалось только Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2 и 9,6 процента соответственно», — рассказал итальянский журналист Эммануэле Бонини.

По словам автора статьи, итальянцы не раз в истории сталкивались с резким подорожанием хлеба, и это всегда приводило к массовым беспорядкам.

Ранее, в июле, экономист Хаджимурад Белхароев предсказал мировой голод к 2023 году. По его мнению, ухудшение урожайности зерновых в Индии и США из-за засухи подстегивают повышение стоимости продовольствия в мире, особенно хлеба.