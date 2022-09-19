Сотни российских студентов отправятся в экспедиции на Северный Кавказ

Более 300 российских студентов примут участие в экспедициях на Северный Кавказ

Более 300 студентов из 48 российских регионов примут участие в экспедициях по регионам Северного Кавказа. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на генерального директора АО «Кавказ.РФ» Андрея Цемаховича.

По его словам, молодые россияне смогут отправиться в экспедиции в рамках проекта «Открываем Россию заново».

«По поводу статистики, она меня впечатлила, недавно открылся конкурс, и уже на текущий момент больше половины регионов России поучаствовали в нем. Это 48 регионов, 329 заявок подали, причем многие студенты подают сразу на несколько направлений», — уточнил Цемахович.

Участники первой экспедиции, которая стартует 10 октября, отправятся в Северную Осетию. По итогам им предстоит подготовить предложения по развитию туристического потенциала республики и разработать новые маршруты, которые смогут привлечь путешественников.

Кроме того, в октябре для студентов организуют экспедиции и в Дагестан — они будут посвящены продвижению народных промыслов республики. «На текущий момент, к сожалению, это направление отрасли <> имеет нисходящий тренд. Очень хотелось бы, чтобы студенты нашли подходы, которые позволят бренд дагестанских ковров поднять на новый [уровень]», — пояснил Цемахович.

Программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» была запущена в 2017 году. С тех пор было организовано свыше 300 экспедиций, в которых приняли участие более 3,5 тысячи студентов и преподавателей.