Раскрыт простой способ с легкостью надевать узкие сапоги

Эксперты бренда Fairfax & Favor: надеть узкие сапоги поможет пакет для заморозки продуктов

Эксперты британского обувного бренда Fairfax & Favor раскрыли простой способ с легкостью надевать обувь с узким голенищем. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте марки.

Вначале на размещенных кадрах показана девушка, которая испытывала трудность при примерке высоких сапог с плоской подошвой и молнией с внешней стороны. «Не можете засунуть ногу внутрь? Попробуйте пакет для заморозки продуктов», — гласила надпись. Затем героиня ролика воспользовалась предложенным лайфхаком. Так, она поместила ступню в указанный зип-пакет, что помогло удачно завершить примерку.

Однако у пользователей возникли вопросы насчет данной техники. «Мне так и ходить с пакетом на ноге?», «Я бы менее чем за пять минут вспотела и поскользнулась», «Мне целый день придется в нем шуршать и потеть?» — поинтересовались они. В свою очередь представители компании отметили, что использовать пакет необходимо всего один раз, после чего ботинки растянутся.

В июне TikTok-блогер с никнеймом jeffyboi123456789 показал простой способ растянуть новую обувь в домашних условиях, которым регулярно пользуется его мать. По словам молодого человека, женщина отправила новую пару лодочек бренда Guess в морозильную камеру, предварительно разместив внутри пакеты с водой. Он отметил, что таким образом обувь расширяется на несколько миллиметров.