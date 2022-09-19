Погибшего генпрокурора ЛНР наградили российским орденом посмертно

Генпрокурора ЛНР Горенко наградили российским орденом Мужества посмертно

Генерального прокурора Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Горенко наградили российским орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры ЛНР.

Отмечается также, что глава республики присвоил ему звание Героя ЛНР.

16 сентября Горенко погиб в результате взрыва, который произошел в его кабинете. Жертвой происшествия также стала его заместитель Екатерина Стегленко.