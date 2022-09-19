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Погибшего генпрокурора ЛНР наградили российским орденом посмертно

Генпрокурора ЛНР Горенко наградили российским орденом Мужества посмертно
Сергей Горенко

Сергей Горенко. Фото: GPLNR / Wikimedia

Генерального прокурора Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Горенко наградили российским орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры ЛНР.

Отмечается также, что глава республики присвоил ему звание Героя ЛНР.

16 сентября Горенко погиб в результате взрыва, который произошел в его кабинете. Жертвой происшествия также стала его заместитель Екатерина Стегленко.

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Алевтина Запольская
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