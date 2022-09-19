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В Бурятии состоится праздник урожая

В Бурятии состоится праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»

Фото: Shutterstock

В Тарбагатайском районе Бурятии 24 сентября состоится праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол». Об этом сообщает газета «Номер один».

Мероприятие посвящено семейским — староверам, их культуре и быту.

На фестивале пройдет акция, посвященная щам — гости мероприятия смогут попробовать настоящие семейские щи, приготовленные по разным старинным рецептам. В рамках фестиваля также пройдет флешмоб «Семейская плясовая, хороводная», народные игры и забавы, игра в лапту.

Кроме того, запланирована экскурсия по живописным улицам райцентра Тарбагатай, посещение музея Урожаевич.

Посетители также смогут приобрести качественную продукцию от сельхозпроизводителей и сборщиков дикоросов — картофель, морковь, капусту, мед, муку, ягоды и орехи, тушенку.

Ранее сообщалось, что в деревне Исаково в Татарстане впервые прошел этнофестиваль, посвященный кисломолочному напитку катык. В рамках фестиваля прошли выступления фольклорных коллективов из Татарстана, Чувашии и Марий Эл, мастер-классы по приготовлению катыка и его дегустация, ярмарка народных мастеров и фермерских экопродуктов.

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Сергей Истомин
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