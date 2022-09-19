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Врач перечислил опасные для здоровья популярные каши на завтрак

Диетолог Гинзбург: манная и рисовая каши на завтрак грозят ожирением и диабетом

Фото: Shutterstock

Манная и рисовая каши на завтрак грозят диабетом второго типа, ожирением и другими заболеваниями, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Опасные для здоровья каши он перечислил в беседе с News.ru.

Он предложил исключить из рациона манную и рисовую каши с добавлением сахара и заменить их гречневой и овсяной. «Манная и рисовая каши могут провоцировать развитие современных болезней, повышаются риски ожирения, атеросклероза, сахарного диабета второго типа и гипертонии», — предупредил Гинзбург.

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Александра Лисица
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