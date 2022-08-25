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Диетолог объяснил вред популярного завтрака

Диетолог Калинчев заявил, что употребление мюсли и хлопьев опасно для людей с лишним весом

Фото: Pixabay

Эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru объяснил, почему такой популярный завтрак, как мюсли и хлопья может нанести вред организму. По его словам, их главная опасность таится в наборе лишних килограммов из-за быстрых углеводов в своем составе.

«Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые или быстрые углеводы и от них набирают лишний жир», — заявил специалист.

В качестве полезной альтернативы он предложил завтракать кашей, однако отметил, что дети и молодые люди могут употреблять хлопья и мюсли как перекус.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что для того чтобы взбодриться, утром можно съесть брокколи и морепродукты. Она добавила, что богатые хромом продукты дадут возможность быстрее почувствовать бодрящий эффект от не очень большого количества кофе и сладкого.

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Марина Совина
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