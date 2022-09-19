Еще одного сотрудника ОБСЕ приговорили в ЛНР к 13 годам за госизмену

В ЛНР Верховный суд осудил переводчика миссии ОБСЕ на 13 лет лишения свободы за госизмену

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) осудил переводчика миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максима Петрова на 13 лишения свободы за государственную измену, сообщает РИА Новости.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики… приговорила признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — огласила приговор судья.

Ранее в ЛНР вынесли приговор другому сотруднику ОБСЕ, Дмитрию Шабанову, его тоже осудили на 13 лет тюрьмы. Следствие установило, что он «передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР».

Информация о задержаниях сотрудников ОБСЕ появилась в начале апреля. При этом спецслужбы республики не называли имен ни первого задержанного, ни второго.