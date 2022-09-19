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Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в Лондоне в нижнем белье

Российская модель Алеся Кафельникова прошлась на показе Dilara Findikoglu в нижнем белье

Фото: Avalon / Legion-media

Российская модель Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в откровенном наряде и порадовала фанатов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя манекенщица приняла участие в показе бренда Dilara Findikoglu, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Фотографы запечатлели знаменитость в белом нижнем белье в сочетании с чулками того же цвета. Образ Кафельниковой дополнили бежевые рукава, красная косынка и яркий макияж: визажисты нанесли на губы участницы шоу алую помаду.

Подписчики восхитились внешним видом модели в комментариях под публикацией, которая набрала более 12 тысяч лайков. «Красотка», «Горжусь тобой», «Выглядишь прекрасно», «Шикарная», «Идеальный образ», «Самая красивая», «Ничего себе, красотка», — высказывались поклонники.

В июле 2021 года супермодель Алеся Кафельникова впервые рассказала подробности о своем новорожденном ребенке. У 22-летней на тот момент знаменитости родилась дочь, ее назвали Киарой. Модель также намекнула на то, что взяла себе фамилию мужа, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина, за которого она вышла замуж 22 мая прошлого года в Москве.

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Майя Пономаренко
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