Украинские власти понадеялись на приезд Папы Римского

Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что Киев договаривается о приезде Папы Римского

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что власти ведут переговоры по вопросу приезда Папы Римского Франциска в Киев. Его слова передает ТАСС.

«Мы ведем переговоры о том, чтобы Франциск приехал в Киев, и я верю, что рано или поздно это произойдет. (…) Понятно, что его визит зависит от многих факторов, даже от его здоровья», — утверждает Подоляк.

Как он считает, посещение Москвы понтификом не является правильным с «этической точки зрения».

Ранее стало известно, что Папа Римский не сможет в ближайшее время приехать в столицы России и Украины, а также принять участие в собрании религиозных лидеров в Казахстане 13-15 сентября из-за проблем с коленом. Глава римско-католической церкви несколько раз заявлял о желании посетить Москву и Киев для урегулирования украинского кризиса.

