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Китай ради безопасности посотрудничает с Россией

МИД Китая заявил, что Пекин и Москва будут сотрудничать ради безопасной внешней среды

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Пекин и Москва будут сотрудничать в области обеспечения безопасной и устойчивой внешней среды для развития обеих стран. Об этом заявил МИД КНР по итогам прошедших в городе Наньпин (провинция Фуцзянь, Восточный Китай) в понедельник консультаций секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи, передает ТАСС.

«Китай намерен следовать одним путем вместе с Россией для (...) своего развития и возрождения и внесения еще большего вклада в защиту общих интересов двух стран, а также в глобальную безопасность и стабильность», — заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что Патрушев и член ЦК Коммунистической партии Китая Го Шэнкунь договорились усилить обмен информацией по противодействию экстремизму, а также противостоять вмешательству в политику обеих стран.

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Николай Чигасов
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