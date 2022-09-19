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Утечку аммиака на хладокомбинате в Новосибирске ликвидировали

Сотрудники Новосибирского хладокомбината перекрыли трубопровод с аммиаком

Фото: группа во ВКонтакте «АСТ-54»

Сотрудники Новосибирского хладокомбината смогли самостоятельно ликвидировать утечку аммиака, перекрыв трубопровод. Об этом рассказали ТАСС в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве также рассказали, что троих пострадавших госпитализировали. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее стало известно, что в результате происшествия пострадали восемь человек. Хладокомбинат, где произошла утечка аммиака, располагается на улице Сибиряков Гвардейцев. Из здания эвакуированы около 300 человек.

Причины случившегося пока не называются.

В феврале утечка аммиака произошла на одном из предприятий Владивостока. С его территории эвакуировали 420 работников. После аварии концентрация аммиака в воздухе превышала норму в 10 раз. Как сообщили в региональном управлении МЧС, причиной утечки аммиака стала разгерметизация вентиля холодильной установки.

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Марина Совина
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