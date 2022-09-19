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Сотрудница почты украла праздничные выплаты российских пенсионеров

В Челябинской области сотрудница «Почты России» украла у пенсионеров праздничные выплаты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Чебаркуле Челябинской области сотрудница «Почты России» украла у четырех пенсионеров праздничные выплаты. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет Ura.ru.

«Женщина, исполняя обязанности начальника одного из отделений почтовой связи, самостоятельно расписалась в документах на получение выплат ко Дню пожилого человека за четырех местных жителей, подделав их подписи», — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что после этого сотрудница почты похитила деньги из кассы. Выплаты пенсионерам российского региона предназначались ко Дню пожилого человека.

Ранее в Тобольске Тюменской области 85-летней блокаднице Ленинграда Лилии Генераловой на юбилей подарили 300 рублей и вычли налог. Такой подарок преподнес пенсионерке бывший работодатель — областная больница.

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Анастасия Шейкина
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