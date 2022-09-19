В Госдуме отреагировали на планы Киева получить российские активы через ООН

Депутат Белик назвал планы Киева получить российские активы нездоровыми амбициями

Призывы Киева к Генеральной Ассамблее (ГА ООН) о получении «компенсаций» от России — нездоровые амбиции, подкрепленные поддержкой западных стран. Так на это отреагировал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, Киев не стал бы лоббировать ничего там, где не чувствуется поддержки Запада. Кроме того, США оказывают давление на ООН, Генассамблея ООН уже отличилась антироссийскими резолюциями, подчеркнул собеседник издания.

«Так что на этой почве официальный Киев считает возможным взращивать свои нездоровые амбиции, на что дали зеленый свет представители коллективного Запада», — добавил Белик.

Ранее стало известно, что Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН) резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине за проведение специальной военной операции России.