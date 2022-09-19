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Разработан дешевый метод заморозки полюсов Земли

Environmental Research Communications: представлен дешевый метод заморозки полюсов Земли

Фото: Michał Mancewicz / Unsplash

Ученые разработали дешевый метод заморозки полюсов Земли. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Research Communications.

В результате глобального потепления повышение температуры распределяется неравномерно, таким образом, полюса нагреваются в несколько раз быстрее, чем в целом по миру. Таяние ледников в свою очередь приводит к увеличению уровня моря.

Исследователи представили способ, который позволит остановить этот процесс и заморозить полюса снова за счет уменьшения поступления солнечного света. Согласно плану программы, реактивные самолеты должны будут распылить крошечные аэрозольные частицы в атмосфере на 60 градусах южной и северной широты. При попадании на высоту свыше 13 километров (стратосфера) аэрозоли начинают разноситься ветром к полюсам, слегка затемняя поверхность под ними. Осуществлять эту процедуру потребуется сезонно в долгие дни полярной весны и в начале лета.

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Один и тот же парк самолетов мог бы обслуживать оба полушария, смещаясь со сменой сезонов. Финансовые затраты на реализацию технологии оценили в 11 миллиардов долларов — это менее трети затрат на охлаждение всей планеты на два градуса Цельсия.

Вместе с тем авторы подчеркивают, что это лишь временная мера, «устранение симптомов, а не причины», поэтому отказ от углеродного топлива все еще необходим.

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Елена Апазиди
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Разработан дешевый метод заморозки полюсов Земли
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