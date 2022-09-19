Авиакомпании заявили о лоббировании ШПЛС снижения уровня безопасности

Авиакомпании России: ШПЛС действует в интересах немногочисленных профнепригодных пилотов

Авиакомпании России категорически не согласны с позицией Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС), который утверждает, что пилотов намеренно заваливают на внеплановых летных проверках с целью последующего сокращения. В авиакомпаниях считают, что ШПЛС действует в интересах немногочисленных профнепригодных пилотов и такой подход грозит «снижением уровня безопасности полетов». Также перевозчики не видят смысла в изменении проведения проверок. Об этом сообщается в публикации «МК».

В авиакомпании Red Wings заявили, что перевозчик отвечает за готовность пилотов и безопасность полетов, поэтому авиакомпания должна сама их оценивать. Каждый пилот должен один раз в полгода проходить восемь часов подготовки на тренажере своего типа самолета (recurrent rating). Авиакомпании такая сессия обходится в 3–4 тысячи евро. Если пилот ее не сдает, перевозчик заново несет расходы. При повторном провале пилота могут уволить, «но такие случаи в отрасли единичны».

«Предложение Шереметьевского профсоюза летного состава с организацией такой, своего рода, «коллегии адвокатов», которые будут защищать недостаточно квалифицированных пилотов, может привести к деградации требований авиакомпаний к уровню безопасности полетов. Инициирование якобы дополнительных непредвзятых экзаменов (инструкторов) уже изначально исходит из иной задачи — сохранить за дисквалифицированным пилотом работу. Возьмут ли на себя такие «независимые экзаменаторы» ответственность за последствия выставляемой оценки проверяемым пилотам, которые потенциально могут допустить нарушения в правилах эксплуатации самолета, провоцирующие авиационные события?», — сообщил «МК» источник в одной из крупных российских авиакомпаний.

Официальный представитель компании «Аэрофлот» заявил «МК», что пилоты — это высококвалифицированный персонал, которым компания дорожит. Сокращений пилотов не будет. Говоря об инициативе ШПЛС, он отметил: «В компании отлажен комплексный механизм проведения летных проверок. Уровень подготовки пилотов, как и безопасность авиаперелетов, целиком лежат на плечах авиакомпании. Экзаменаторы "Аэрофлота" проходят серьезный отбор, а позже подготовку по программе, которая утверждена Росавиацией. В Руководстве по производству полетов есть правило о невмешательстве руководства авиакомпании либо сторонних организаций в деятельность экзаменаторов. Экзаменатор при этом отвечает за объективность в определении квалификации пилотов. Более того, на тренажерах ведется видеозапись, которая позволяет убедиться в объективности выставленной пилоту оценки».

В авиакомпании подчеркнули, что предложение ШПЛС внедрить «независимых экзаменаторов» в структуру Росавиации может расцениваться как послабление требований к квалификации пилотов, что категорически не соответствует интересам гражданской авиации России и может привести к снижению уровня безопасности полетов.

«Нам как крупнейшей авиакомпании страны хотелось бы видеть, наоборот, предложения по повышению или, как минимум, не снижению уровня безопасности и требований к экзаменаторам», — уточнил собеседник «МК» в «Аэрофлоте». Он также добавил, что внеочередные летные проверки в авиакомпании проводятся только в случае пропуска пилотом очередной проверки либо согласно программе анализа полетных данных — когда пилот показывает предельные отклонения и инциденты во время перелета.

Кроме авиакомпаний не поддержала инициативу ШПЛС и Росавиация. Так, в Федеральном агентстве воздушного транспорта опровергли массовые обращения пилотов в ведомство по поводу внеплановых проверок со стороны работодателей. Также ФАВТ обратило внимание, что в Воздушном кодексе четко прописан порядок подготовки пилотов к полетам. Согласно документу, все процедуры и проверки полностью лежат в поле ответственности авиакомпании.

«Массовых обращений пилотов в Росавиацию по вопросам внеплановых проверок со стороны работодателей не поступало. В соответствии с нормами Воздушного кодекса авиакомпания самостоятельно отвечает за готовность пилотов к выполнению полетов. В этой связи вопрос их допуска к полетам находится в компетенции авиаперевозчиков. Обеспечение безопасности полетов является абсолютным приоритетом, и руководствам авиакомпаний следует принимать исчерпывающие меры по недопущению его снижения», — резюмировали в Росавиации.

Руководитель профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук в СМИ заявил, что по данным Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ), более 9 тысяч пилотов. Глава ШПЛС говорит о нескольких десятках обращений, таким образом предлагая изменить правила проведения проверок и ухудшить безопасность полетов из-за менее 1 процента пилотов, работающих в России.

«Инициатива профсоюза выглядит надуманной, складывается ощущение, что коллегам попросту нечем заняться. Вероятно, несколько десятков пилотов, которые пожаловались, попросту профнепригодные и не смогли пройти проверку. Можно сравнить с экзаменами в университете. Те, кто учил и знает, — сдают, те, кто не учил и не знает, — сдать не могут и их отчисляют», — подчеркивает собеседник «МК» из авиационной отрасли.

Издание напоминает, что в 2015 году суд обвинил руководителей ШПЛС в покушении на мошенничество в особо крупном размере: во время кампании за индексацию зарплат сотрудникам профсоюзные лидеры пообещали руководству «Аэрофлота» отменить свои требования в обмен на несколько миллионов рублей.

Кроме того, по мнению главного редактора портала Avia.ru, на протяжении ряда лет ШПЛС агитировал российских пилотов уезжать работать за границу, регулярно рекламируя иностранных работодателей. По сути, профсоюз «действовал как рекрутинговое агентство, оказывая содействие в смене работодателя».

Ранее в СМИ появились сообщения о «непрозрачном» процессе проведения летных проверок, после которых увольняют пилотов из авиакомпаний. Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) утверждает, что пилотов намеренно заваливают на внеплановых летных проверках с целью последующего сокращения. В качестве противодействия таким «несправедливым» увольнениям в ШПЛС попросили Росавиацию организовать отдельный независимый орган для проведения непредвзятых экзаменов для пилотов воздушных судов.

Глава профсоюза Игорь Дельдюжов в своем письме пишет: «Пилот ее не проходит, так как у авиакомпании стоит задача любым способом уменьшить количество кадров». СМИ он заявил, что о подобном «понуждении к увольнению» сообщили несколько десятков пилотов из разных авиакомпаний.