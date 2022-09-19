Елизавету II перезахоронили вместе с королевской семьей

Королеву Елизавету II перезахоронили рядом с семьей в королевской усыпальнице в Виндзоре

Королеву Великобритании Елизавету II перезахоронили рядом с семьей в королевской усыпальнице в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом сообщает газета Guardian.

Частная церемония с участием представителей королевской семьи прошла после завершения государственных похорон.

Сообщается, что королева похоронена рядом со своим отцом королем Георгом VI, королевой-матерью и сестрой Маргарет.

Позже рядом с Елизаветой II перезахоронят и ее покойного мужа принца Филиппа, который скончался в апреле прошлого года.

Ранее сообщалось, что гроб Елизаветы II погрузили в семейную усыпальницу в Виндзоре. Тело королевы доставили в Виндзорский замок на катафалке. На заупокойную службу в Мемориальной часовне святого Георгия на территории замка собрались около 800 гостей.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

