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Российский тревел-блогер назвал минусы жизни в Дубае из-за наплыва россиян

Автор блога на «Яндекс.Дзен» объяснил рост цене на аренду жилья в Дубае наплывом россиян

Фото: Sasha Pritchard / Alto Press / Globallookpress.com

Российский путешественник объяснил, как наплыв соотечественников в Дубай после февраля 2022 года повлиял на жизнь в эмирате. Наблюдениями он поделился в личном блоге «Travel Maniac» на платформе «Яндекс.Дзен».

Тревел-блогер заметил, что в эмирате за полгода (с февраля 2022 года) выросли цены на аренду жилья, особенно на апартаменты в жилых комплексах средней категории. По мнению путешественника, это связано с резким увеличением количества россиян в городе, которые «переместили в Дубай свои капиталы и открыли бизнесы».

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«Мои друзья говорят, что в некоторых комплексах в удобных местах сейчас попросту невозможно ничего арендовать. А на срок до одного года аренда становится все более сложной даже там, где свободные квартиры есть», — назвал неочевидный минус жизни в Дубае автор блога.

Еще одной проблемой, с которой также столкнулись и местные жители, стал дефицит парковочных мест в подземных паркингах жилых комплексов. Путешественник отметил, что в Дубае доступ на парковку доступен всем жильцам дома, а парковочные места не закрепляются за конкретным человеком. Поэтому желающие занять место для автомобиля прибегают к хитростям: «паркуют» игрушечных лошадок, ставят стул или любую другую крупную вещь.

Ранее в июле россиянка слетала на роскошный курорт ОАЭ в городе Аль-Джазира-аль-Хамра по системе «все включено» и описала его фразой «дешевле Сочи и Турции». Так, отдых обошелся ей в 140 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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