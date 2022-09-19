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Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Запорожской области

Владимир Рогов: два человека погибли при обстреле ВСУ поселка Пришиб в Запорожской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о гибели двух мирных жителей в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Пришиб в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

По словам Рогова, жертвами обстрела стали две женщины, еще три человека получили тяжелые ранения.

«Боевики ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Пришиб. В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжелые ранения», — сообщил он.

Уточняется, что в поселке уничтожена сельскохозяйственная техника, разрушены пять зданий свинофермы, а также склад с зерном, вмещающий до 100 тонн сырья.

Ранее представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по цехам завода «Искра» в Запорожье, где осуществлялись обслуживание и ремонт находящихся в распоряжении ВСУ РЗСО HIMARS.

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Марина Совина
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