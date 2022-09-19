Белорусский посол назвал последствия вхождения его страны в Российскую империю

Посол Крутой заявил, что вхождение Белоруссии в Российскую империю возродило традиции

Вхождение белорусских земель в Российскую империю в 1772 году привело к возрождению национальных традиций страны и языка, заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой на открытии выставки документов, приуроченной к 250-летию воссоединения народов двух стран. Его слова приводит ТАСС.

«Вхождение Белоруссии в состав Российской империи создало предпосылки для подлинного возрождения белорусских национальных традиций. Мы вернули роль православия, осознали свою самобытность, которая до этих событий вообще-то насчитывала несколько столетий, полностью сформировали свой культурный код. Практически загубленный, превращенный в диалект белорусский язык получил новую жизнь, родилась прекрасная белорусская литература», — назвал последствия посол.

Он также отметил, что к концу XIX века за населением нынешней территории республики окончательно закрепился термин «белорусы». «Понадобилось всего лишь несколько десятков лет мирной, братской, уважительной жизни с русским народом», — отметил Крутой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республике пора вступить в «шанхайскую семью». По его словам, Минск готов стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.