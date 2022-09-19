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Чиновник НАТО с носками «Топчу русню» объяснился

Директор StratCom с носками «Топчу русню» заявил, что надпись не имеет в виду всех россиян

Кадр: @mon_gov_pl

Директор расположенного в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) Янис Сартс, который появился на конференции в Варшаве в носках украинского бренда с надписью «Топчу русню» на щиколотках, объяснил значение подобной надписи на предмете своего гардероба. Об этом он написал в Twitter.

Как отметил чиновник, под словом «русня» он подразумевал не людей определенной национальности, а «конкретное мировоззрение и поведение».

«Русня — люди, которые верят в свое "особое" право вторгаться и оккупировать соседей, люди, которые при вторжении убивают тысячи невинных людей в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе», — написал Сартс. К этой же категории он добавил людей, которые «стараются скрыть военные преступления» и «делают вид, что ничего не происходит, несмотря на все факты».

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на действия Сартса. По его мнению, подобные выходки говорят о «накале информационно-пропагандистской войны, которая сейчас происходит между Россией и Западом». Он отметил, что появление директора Центра стратегических коммуникаций НАТО в носках с русофобной надписью вызывает сожаление.

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Варвара Кошечкина
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