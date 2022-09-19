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Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей

Nordwind запустила распродажу билетов от 999 рублей с 19 по 26 сентября

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российская авиакомпания Nordwind запустила масштабную распродажу билетов стоимостью от 999 рублей по популярным внутрироссийским направлениям. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Акция продлится с 19 по 26 сентября и распространится на перелеты, которые состоятся с 8 ноября по 30 марта 2023 года. В этот период соотечественники смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Нижний Новгород, Уфа, Калининград, Санкт-Петербург, Томск, Иркутск, Казань, Пермь, Астрахань с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

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Отмечается, что окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограниченно.

Ранее S7 Airlines установила новые правила внешнего вида для своих сотрудников. Теперь членам кабинного и летного экипажа можно иметь татуировки, красить волосы в яркие цвета и демонстрировать любые элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов.

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Валентина Процкова
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