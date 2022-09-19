Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей
Российская авиакомпания Nordwind запустила масштабную распродажу билетов стоимостью от 999 рублей по популярным внутрироссийским направлениям. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Акция продлится с 19 по 26 сентября и распространится на перелеты, которые состоятся с 8 ноября по 30 марта 2023 года. В этот период соотечественники смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Нижний Новгород, Уфа, Калининград, Санкт-Петербург, Томск, Иркутск, Казань, Пермь, Астрахань с отправлением из Москвы, а также из других городов России.
Отмечается, что окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограниченно.
Ранее S7 Airlines установила новые правила внешнего вида для своих сотрудников. Теперь членам кабинного и летного экипажа можно иметь татуировки, красить волосы в яркие цвета и демонстрировать любые элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов.