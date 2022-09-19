Сексолог развеяла миф о фригидности у женщин

Психолог-сексолог Каролина Путинцева заявила, что фригидных женщин не бывает

Фригидных женщин не бывает, и в современной сексологии термин «фригидность» не используют, заявила психолог-сексолог Каролина Путинцева. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла популярный миф о фригидности.

Путинцева уверена, что слово «фригидность» слышал каждый взрослый человек. По ее мнению, мужчины часто употребляют его, чтобы обидеть женщин, которые отказывают им в интиме. В действительности, причин для отказа от интимной близости может быть предостаточно. Также возможно, что полового влечения или оргазма женщина не испытывает только с этим мужчиной.

В современной сексологии термин «фригидность» не употребляется, из источников устаревшей литературы можно сделать выводы, что использовали это слово всегда, когда тема касалась «холодности» женщины, не разбираясь в причинах, не разделяя на соматические и психические заболевания, не разделяя снижение либидо и отсутствие оргазмичности Каролина Путинцева психолог-сексолог

Современные сексологи глубоко изучают проблемы женщин, обращающихся за помощью с проблемой снижения или отсутствия полового влечения, либо с проблемой получения оргазма, пояснила Путинцева. Сегодня специалисты используют другие термины.

Так, отсутствие полового влечения называют асексуальностью, пояснила собеседница «Ленты.ру». Человек может вступать в интимные отношения, создавать семью, рожать детей, но сексуальное влечение к партнеру при этом никогда не возникает. Низкая потребность в сексуальных отношениях обусловлена слабой половой конституцией. Асексуальность, по словам Путинцевой, не считается сексуальной дисфункцией.

Даже с учетом того, что на либидо женщины не оказывают влияния негативные факторы, комфортным для нее «графиком» сексуальных отношений может быть интимная близость раз в месяц

К сексуальной дисфункции специалисты относят аноргазмию, при которой женщина не может достичь оргазма. Это состояние может быть последствием заболеваний или физиологических проблем, психическим расстройством. Иногда его вызывает прием антидепрессантов или наркотических препаратов, разъяснила Путинцева.

Еще одним видом сексуальной дисфункции является гиполибидемия, при которой характерно отсутствие или потеря полового влечения. По словам Путинцевой, женщина при таком диагнозе может вести половую жизнь, получать удовлетворение от сексуальных контактов, но при этом у нее отсутствует потребность проявлять собственную инициативу.

«Также к факторам, влияющим на то, что женщина не испытывает интерес к интиму, можно отнести заболевания, стресс, психические расстройства, прием лекарственных препаратов, обиду на партнера, перенесенное ранее насилие и другие факторы», — подвела итог сексолог.

Ранее Каролина Путинцева рассказала, к каким последствиям приводит раннее начало половой жизни. Она отметила, что вступление в сексуальные отношения в подростковом возрасте может нанести психологические травмы.