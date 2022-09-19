Посла Белоруссии вызовут в МИД Молдавии после слов Лукашенко

МИД Молдавии вызовет посла Белоруссии из-за заявлений Лукашенко о действиях США на Украине

Белорусского посла в Молдавии Анатолия Калинина вызовут в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики из-за высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом официальный представитель министерства Даниел Водэ сообщил в Twitter.

«После недавних заявлений лидера Беларуси о нашей стране МИДЕИ вызовет белорусского посла для получения разъяснений и обозначения принципиальной позиции нашей страны», — заявил Водэ.

Представитель министерства подчеркнул, что молдавское ведомство сожалеет из-за роли, которую Минск играет в «пропаганде российской военной агрессии против Украины» и размещении в публичном пространстве сообщений, «направленных на распространение дезинформации и фейков».

17 сентября президент Белоруссии обвинил США в желании столкнуть Россию и Европу на Украине. По его мнению, Вашингтон — единственный выгодополучатель от происходящего на Украине и он будет и дальше пытаться «и Европу на место поставить, и конкурентов убрать». Лукашенко допустил, что следующими могут стать Молдавия или страны Прибалтики, а также Польша или Румыния.