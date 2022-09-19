ВСУ обстреляли больницу в Сватове

WarGonzo: снаряд ВСУ попал в больницу в Сватове в ЛНР, погиб один человек

В результате ночного обстрела украинскими силами города Сватова в Луганской народной республике (ЛНР) снаряд попал в больницу, в результате чего погиб один человек, сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

Удар пришелся по одному из корпусов Центральной городской больницы. Погибшим оказался охранник здания. Канал также публикует видео частично разрушенного двухэтажного здания.

Отмечается, что обстрел произошел после полуночи 19 сентября. По словам военнослужащего ЛНР, по больнице могли ударить из американской гаубицы М777.

Об обстреле стало известно утром 19 сентября. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, Вооруженные силы Украины произвели обстрел города Сватова из реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что две ракеты были выпущены в 00:15.

Позднее сообщалось, что в результате обстрела ранения получил российский журналист Федерального агентства новостей.