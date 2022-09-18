В ЛНР сообщили об обстреле города Сватово украинским военными из РСЗО HIMARS

СЦКК ЛНР сообщил об обстреле украинскими военными города Сватово из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел города Сватово из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что две ракеты были выпущены ночью, в 00:15 (время совпадает с московским). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

16 сентября ВСУ выпустили не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Херсона. Удары попали в здание администрации региона. В тот момент там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. В день атаки стало известно о трех погибших — водителе и двух прохожих, позднее число увеличилось до четырех человек. Минимум 10 получили ранения.

