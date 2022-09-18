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В ЛНР сообщили об обстреле города Сватово украинским военными из РСЗО HIMARS

СЦКК ЛНР сообщил об обстреле украинскими военными города Сватово из РСЗО HIMARS

Фото: U.S. Marines/ Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел города Сватово из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что две ракеты были выпущены ночью, в 00:15 (время совпадает с московским). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

16 сентября ВСУ выпустили не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Херсона. Удары попали в здание администрации региона. В тот момент там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. В день атаки стало известно о трех погибших — водителе и двух прохожих, позднее число увеличилось до четырех человек. Минимум 10 получили ранения.

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Марина Совина
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