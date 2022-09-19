Конкурент России решил досрочно нарастить добычу нефти

Bloomberg: ОАЭ захотели увеличить добычу нефти сверх плана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), являющиеся одним из конкурентов России в нефтяной отрасли, планируют достичь показателей добычи в пять миллионов баррелей в сутки уже к 2025 году, хотя ранее на такой уровень планировалось выйти лишь к 2030 году, пишет Bloomberg.

Изменения в планах по целевым показателям добычи связаны с желанием ОАЭ заработать на ископаемом топливе до перехода мира на более чистую энергию, указывает агентство. Однако новой цели в пять миллионов баррелей в сутки к 2025 году будет крайне сложно достичь, отмечают эксперты, а расходы на многие проекты по добыче в стране резко вырастут. Поэтому сначала национальная нефтяная компания Абу-Даби (Adnoc) и правительство страны пытались согласовать выход на планку в пять миллионов баррелей к 2027 году.

Сейчас компания Adnoc обратилась к международным партнерам, которые участвуют в разработке местных месторождений, с просьбой обеспечить долгосрочный рост добычи на 10 процентов и более. По словам источников Bloomberg, если ОАЭ удастся увеличить добычу до целевых уровней к 2025 году, то уже к 2030 году страна будет стремиться добывать шесть миллионов баррелей в сутки.

Сейчас ОАЭ скованны ограничениями на добычу в рамках квот ОПЕК+. Страна могла бы добывать четыре миллиона баррелей в сутки, но вынуждена извлекать лишь 3,4 миллиона баррелей. Тем не менее в компании Adnoc убеждены, что миру все еще нужны нефть и газ для поддержания энергетической безопасности, а потому в условиях энергоперехода «крайне важно, чтобы были доступны баррели, добытые с наименьшими выбросами углерода».

3 августа участники сделки ОПЕК+, куда входит и Россия, договорились увеличить добычу с сентября лишь на 100 тысяч баррелей в сутки — такие объемы потребляются в мире в течение 86 секунд. Ограниченный рост добычи Reuters объяснили стремлением сохранить запасы мощностей на случай энергокризиса зимой. Тем не менее 5 сентября ОПЕК+ вообще решил сократить добычу на те же 100 тысяч баррелей в сутки и вернуться к уровням квот, действующим в августе.