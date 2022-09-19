Тарасова оценила размер призового фонда российских турниров по фигурному катанию

Тарасова назвала достойным размер призового фонда российских турниров по фигурному катанию

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова положительно оценила размер призового фонда российских турниров по фигурному катанию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Очень здорово. Я рада! Правильное решение нашей федерации. Достойно! Достойные выплаты!» — заявила Тарасова. Она добавила, что хорошие призовые на внутренних турнирах особенно важны в условиях отстранения россиян от международных турниров.

Ранее 19 сентября был назван размер призового фонда российских турниров по фигурному катанию в сезоне-2022/2023. Он составит более 100 миллионов рублей. Победители первенства страны получат по 2,5 миллиона.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.