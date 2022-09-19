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Спорт

Тарасова оценила размер призового фонда российских турниров по фигурному катанию

Тарасова назвала достойным размер призового фонда российских турниров по фигурному катанию

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова положительно оценила размер призового фонда российских турниров по фигурному катанию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Очень здорово. Я рада! Правильное решение нашей федерации. Достойно! Достойные выплаты!» — заявила Тарасова. Она добавила, что хорошие призовые на внутренних турнирах особенно важны в условиях отстранения россиян от международных турниров.

Ранее 19 сентября был назван размер призового фонда российских турниров по фигурному катанию в сезоне-2022/2023. Он составит более 100 миллионов рублей. Победители первенства страны получат по 2,5 миллиона.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Алексей Гусев
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