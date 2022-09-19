Стал известен призовой фонд российских турниров по фигурному катанию

Призовой фонд российских турниров по фигурному катанию составит более 100 миллионов рублей

Призовой фонд российских турниров по фигурному катанию в сезоне-2022/2023 составит более 100 миллионов рублей. Об этом стало известно ТАСС.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отметили, что средства выделены не из бюджета, а предоставлены партнерами. «Это должно поддержать и спортсменов, и тренеров, и интерес к фигурному катанию с точки зрения финансовых потерь из-за неучастия в международных крупных соревнованиях», — добавил генеральный директор организации Александр Коган.

Отмечается, что на этапах Гран-при России фигуристы смогут заработать до 500 тысяч рублей. Победителям и призерам финала серии Гран-при положено от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Наибольшую сумму призовых смогут получить чемпионы России — за победу на главном турнире страны фигуристы заработают 2,5 миллиона рублей.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.