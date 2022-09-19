Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Аслан Карацев
Сегодня
20:30 (Мск)
Лоренцо Сонего
Метц
Амур
0:2
1-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Елена Рыбакина
Завтра
04:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Токио (ж)
Спорт

Стал известен призовой фонд российских турниров по фигурному катанию

Призовой фонд российских турниров по фигурному катанию составит более 100 миллионов рублей

Фото: Shutterstock

Призовой фонд российских турниров по фигурному катанию в сезоне-2022/2023 составит более 100 миллионов рублей. Об этом стало известно ТАСС.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отметили, что средства выделены не из бюджета, а предоставлены партнерами. «Это должно поддержать и спортсменов, и тренеров, и интерес к фигурному катанию с точки зрения финансовых потерь из-за неучастия в международных крупных соревнованиях», — добавил генеральный директор организации Александр Коган.

Отмечается, что на этапах Гран-при России фигуристы смогут заработать до 500 тысяч рублей. Победителям и призерам финала серии Гран-при положено от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Наибольшую сумму призовых смогут получить чемпионы России — за победу на главном турнире страны фигуристы заработают 2,5 миллиона рублей.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о предложении Кадырова провести «самомобилизацию»
Кремль отказался комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Блогерша Блиновская высказалась о москвичах
ОДКБ призвала Киргизию и Таджикистан не применять силу
Мужчина поссорился с женой и ударил ножом невесту и ее отца во время свадьбы
В Подмосковье ребенок погиб во время тренировки в бассейне
Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II
Иранки массово подстриглись и сожгли хиджабы после убийства полицией девушки
Песков прокомментировал визит Пелоси в Армению
В Кремле отреагировали на идею Польши потребовать от России репарации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.