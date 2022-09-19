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Ведущая шоу на ТНТ оценила юмор на телевидении фразой «я телик вообще не смотрю»

Ведущая шоу «Студия Союз» на ТНТ Елена Гущина заявила, что не смотрит телевизор

Фото: «Шоу Известь» / Youtube

Ведущая шоу «Студия Союз» на канале ТНТ, юмористка и певица Елена Гущина рассказа, какие шутки нравятся ей больше всего. В выпуске «Шоу Известь», опубликованном на YouTube, Гущина заявила, что предпочитает жесткий юмор, и оценила проекты на ТВ фразой «я телик вообще не смотрю»

По словам ведущей, палитра юмора в современном мире огромна. Благодаря этому каждый человек может найти шутки, которые придутся ему по душе. «Кому-то нравится жесткий контент, кому-то нравится с матом, кого-то это коробит (…) Выбирай все, что ты хочешь посмотреть», — рассудила Гущина.

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В то же время, отвечая на вопрос ведущего шоу Саввы Савченко о том, какие шутки она предпочитает, ведущая призналась, что не следит за тем, как меняется юмор на российском телевидении. «Я вообще телик не смотрю. Поэтому я даже не знаю, что там сейчас происходит с юмором. Стабильность, наверное», — оценила Гущина современные проекты. При этом она уточнила, что предпочитает жесткие шутки.

Елена Гущина — ведущая, певица, бывшая участница команды КВН «Союз», ставшей в 2014 году чемпионом Высшей лиги КВН. Одна из ведущих шоу «Студия Союз» на телеканале ТНТ. В 2021 году вместе с юмористками Екатериной Моргуновой и Ксенией Корневой запустила проект под названием «Я же говорила шоу».

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Ксения Кривотулова
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