Момент убийства бизнесмена из Молдавии в Подмосковье попал на видео
В подмосковном городе Ступино камеры видеонаблюдения сняли момент убийства бизнесмена из Молдавии, находившегося в розыске на родине за неуплату алиментов. Запись в понедельник, 19 сентября, публикует РЕН ТВ.
На кадрах видно, как неизвестный в черной куртке с капюшоном на голове подходит к предпринимателю и стреляет в него из предмета, напоминающего пистолет. После этого он разворачивается и убегает в неизвестном направлении.
По сведениям телеканала, преступление было совершено возле железнодорожной станции, пострадавший скончался на месте от полученных ранений. По предварительным данным, в него стреляли из пистолета Макарова (ПМ). Накануне произошедшего между мужчинами вспыхнул словесный конфликт.
Сейчас сотрудники МВД устанавливают личность нападавшего.