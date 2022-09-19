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Момент убийства бизнесмена из Молдавии в Подмосковье попал на видео

В Подмосковье камеры сняли момент убийства находившегося в розыске бизнесмена из Молдавии

В подмосковном городе Ступино камеры видеонаблюдения сняли момент убийства бизнесмена из Молдавии, находившегося в розыске на родине за неуплату алиментов. Запись в понедельник, 19 сентября, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как неизвестный в черной куртке с капюшоном на голове подходит к предпринимателю и стреляет в него из предмета, напоминающего пистолет. После этого он разворачивается и убегает в неизвестном направлении.

По сведениям телеканала, преступление было совершено возле железнодорожной станции, пострадавший скончался на месте от полученных ранений. По предварительным данным, в него стреляли из пистолета Макарова (ПМ). Накануне произошедшего между мужчинами вспыхнул словесный конфликт.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают личность нападавшего.

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Елизавета Новикова
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