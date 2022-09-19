Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о попытке Киева свернуть биологические программы США

Минобороны заявило, что Киев пытался свернуть биологические программы США в 2013 году

Фото: Lukas Barth / Reuters

Киевские власти в 2013 году пытались свернуть военно-биологическую программу США на Украине, однако им не удалось противостоять давлению Вашингтона. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

«В апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов DTRA на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось», — сообщил представитель Минобороны.

Он отметил, что подтверждением этого является обращение посла США на Украине Джона Теффта от 8 февраля 2013 года. Тогда дипломат потребовал от министра агрополитики Украины повлиять на подчиненных для продления проекта снижения биологической угрозы DTRA на четыре года. Несмотря на попытки отказа министерства, реализация проекта была продолжена.

Ранее Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты разработали дрон с контейнером для распространения зараженных насекомых. Согласно его документации, данный беспилотный летательный аппарат может уничтожать или выводить из строя вражеских бойцов без риска для солдат США.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о попытке Киева свернуть биологические программы США
Спутниковый интернет Илона Маска не запустят в России
Военные вертолеты Мьянмы обстреляли школу
В США скончался последний ветеран из разведгруппы «Мальчиков Ричи»
В ДНК обнаружили неизвестную структуру
Киллера Шадринской банды посадили на 23 года за убийства и грабежи
Украина бесплатно отправит зерно в африканские страны
В сборной России оценили решение футболиста «Динамо» выступать за Грузию
Спортивный врач назвала замену говядине и яйцам среди овощей
В украшениях Кейт Миддлтон на похоронах Елизаветы II увидели тайный смысл
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.