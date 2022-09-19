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Китай ответил на заявления Байдена о защите Тайваня в случае атаки КНР

МИД КНР выразил протест США из-за слов президента Байдена о намерении помочь Тайваню

Фото: Pete Marovich / globallookpress.com

США стоит перестать недооценивать решительность КНР в вопросах защиты суверенитета. Так в МИД Китая отреагировали на слова президента США Джо Байдена о готовности защищать Тайвань в случае вторжения Пекина, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай оставит за собой право принять меры в случае действий Вашингтона. В Пекине также выразили недовольство словами американского лидера и уже сделали представление американской стороне.

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«Заявления американской стороны грубо нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова», — указала дипломат.

Мао подчеркнула, что в мире есть только один Китай, и Тайвань является его частью, «а правительство Китайской Народной Республики является единственным легитимным правительством Китая». «Реализация полного воссоединения родины является общим стремлением и священным долгом всех сыновей и дочерей Китая», — заключила представитель МИД.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения на остров Китая. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS. При этом американский лидер подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от КНР.

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Анжелика Бережная
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