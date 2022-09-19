Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил о намерении США защищать Тайвань в случае вторжения Китая

Президент Джо Байден: США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая на остров

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения на остров Китая. Об этом сообщает Reuters.

При этом американский лидер подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от КНР.

Ранее Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов. Согласно законопроекту, денежные средства будут выделяться в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до двух миллиардов долларов. Тайваню также будет присвоен статус «основного союзника США вне НАТО».

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием Принципа одного Китая. После этого КНР провел учения в районе Тайваня. «Это предостережение для провокаторов и назидательный урок тайваньским сепаратистам», — заявили в МИД КНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В Минпромторге раскрыли прогноз на объем параллельного импорта
Посольство России заявило о «вопиющих требованиях» пограничников Латвии
Количество погибших в результате урагана в Курске увеличилось
Байден раскрыл сроки помощи Украине
Байден заявил об окончании пандемии
Байден высказался о позиции США по Украине
Байден заявил о намерении США защищать Тайвань в случае вторжения Китая
Баку раскритиковал заявление Пелоси в поддержку Еревана
Назван российский регион с наибольшей пенсий
В Германии пожаловались на хамство беженцев из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.