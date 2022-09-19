Байден заявил о намерении США защищать Тайвань в случае вторжения Китая

Президент Джо Байден: США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая на остров

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения на остров Китая. Об этом сообщает Reuters.

При этом американский лидер подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от КНР.

Ранее Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов. Согласно законопроекту, денежные средства будут выделяться в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до двух миллиардов долларов. Тайваню также будет присвоен статус «основного союзника США вне НАТО».

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием Принципа одного Китая. После этого КНР провел учения в районе Тайваня. «Это предостережение для провокаторов и назидательный урок тайваньским сепаратистам», — заявили в МИД КНР.