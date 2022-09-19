Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Правительство российского региона ушло в отставку

Правительство Свердловской области в полном составе сложило полномочия

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку. Соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев, который 19 сентября официально вступил в должность. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на департамент информационной политики области.

Уточняется, что по решению Евгения Куйвашева члены кабмина продолжат работу до сформирования нового состава правительства.

По информации издания, глава Свердловской области собрал всех членов правительства за закрытыми дверями сразу после церемонии своей инаугурации. Там министрам и замгубернатора сообщили, что они получат приставку исполняющие обязанности и продолжат работать до формирования нового состава.

Ранее сообщалось, что глава Саратова Михаил Исаев, которого «Единая Россия» выдвинула на выборы депутаты областной думы, во вторник, 23 августа, ушел в отставку. Он заявил, что знает проблематику территорий и готов реализовать решение проблем в роли депутата областной думы.

Оставанцы
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Пресс-секретарь Ельцина отреагировал на слова Клинтона о расширении НАТО
Кремль рассказал о жестких формулировках Москвы на переговорах
Стал известен призовой фонд российских турниров по фигурному катанию
Рынку жилья в России спрогнозировали стабилизацию
Из подмосковного дома известного рэпера украли часы на миллионы рублей
В Литве в очередной раз осквернили памятник жертвам Холокоста
Россияне стали больше работать
Европейской стране предрекли продолжительный политический кризис
Супругам-анархистам вынесли приговор по делу о баннере у здания ФСБ
Минобороны примет на вооружение новый пистолет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.