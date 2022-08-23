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Глава российского города ушел в отставку

Глава Саратова Исаев сообщил об отставке из-за участия в выборах в областную думу

Фото: Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Глава Саратова Михаил Исаев, которого «Единая Россия» выдвинула на выборы депутаты областной думы, во вторник, 23 августа, ушел в отставку. Об этом сообщили в Telegram-канале городской мэрии.

«Михаил Исаев сделал заявление в связи со сложением полномочий главы муниципального образования "Город Саратов"», — говорится в сообщили пресс-службы.

Исаев в своем Telegram-канале написал, что знает проблематику территорий и готов реализовать решение проблем в роли депутата областной думы. Если избиратели Заводского района Саратова проголосуют за его кандидатуру, а жители всей области — за нынешнего врио губернатора Романа Бусаргина, то он продолжит работать в одной команде с Бусаргиным на благо российского региона, написал Исаев.

Ранее мэр Феодосии Андрей Лебедев, проработавший полгода, написал заявление об отставке после того, как руководству города не удалось устранить ранее выявленные недостатки. Лебедев занял пост главы администрации города в декабре 2021 года.

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Анастасия Шейкина
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